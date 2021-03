Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un échec en prévision avec ce joueur proposé par un ancien du club ?

Publié le 6 mars 2021 à 21h10 par La rédaction

Proposé par Deco au FC Barcelone, Edmond Tapsoba susciterait également l'intérêt de Manchester United. Mais le Bayer Leverkusen, satisfait des prestations du défenseur, ne serait pas vendeur.

Le FC Barcelone tient sa première recrue estivale. Sauf énorme retournement de situation, Eric Garcia devrait quitter librement Manchester City à la fin de la saison et rejoindre son club formateur. Un renfort de taille pur Ronald Koeman, désireux de renforcer le secteur défensif lors des dernières sessions de transferts. Confronté à de nombreuses blessures au poste de défenseur central, le FC Barcelone pourrait même envisager de recruter un nouveau joueur et un nom aurait été soufflé aux trois candidats à la présidence du FC Barcelone, Toni Freixa, Joan Laporta et Victor Font.

Manchester United sur Tapsoba