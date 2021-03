Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo impliqué dans une opération colossale cet été ?

Publié le 8 mars 2021 à 17h45 par B.C.

Alors qu’il dispute sa troisième saison à la Juventus, Cristiano Ronaldo pourrait quitter l’Italie cet été. Le PSG est de nouveau annoncé sur les traces du quintuple Ballon d’Or, mais ce dernier aurait également la possibilité de rebondir à Manchester United…

Si l’avenir de Lionel Messi fait énormément parler depuis plusieurs mois, Cristiano Ronaldo pourrait également être l’un des grands protagonistes du prochain mercato estival. À 36 ans, le Portugais est toujours en pleine forme, mais la Juventus pourrait décider de s’en séparer en raison de la crise du Covid-19. Les 31M€ perçus chaque année par l’attaquant pèsent lourd sur les finances du club italien, de quoi précipiter un éventuel transfert alors que son bail court jusqu’en juin 2022. Cristiano Ronaldo pourrait également voir d’un bon oeil un départ, puisque la Juve est en difficulté et pourrait ne pas remporter le moindre trophée majeur cette saison, de quoi irriter Cristiano Ronaldo. Le PSG et la MLS sont déjà annoncés comme des destinations envisageables pour le Portugais, mais un retour à Manchester United ne serait pas à écarter non plus.

Un deal Ronaldo/Pogba ? « Une opération réalisable »