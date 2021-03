Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un contrat en or offert à cette piste de longue date de Leonardo ?

Publié le 9 mars 2021 à 23h15 par A.C.

Leonardo semble vouloir faire son possible pour recruter Lorenzo Pellegrini, milieu de terrain de l’AS Roma et de la Squadra Azzurra.

Le championnat italien a toujours été un grand réservoir de talents pour Leonardo. Il s’est en effet souvent tourné vers la Serie A pour renforcer le Paris Saint-Germain, avec notamment Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Marco Verratti et tout récemment Alessandro Florenzi et Mauro Icardi. Il semble avoir une autre star dans le viseur. Nous vous parlions déjà en juin 2020 de l’intérêt prononcé du PSG pour Lorenzo Pellegrini et, à en croire les dernières indiscrétions provenant d’Italie, Leonardo aurait décidé de relancer cette piste. Mais l’AS Roma ne semble pas vouloir laisser filer si facilement son capitaine...

Pellegrini, le nouveau roi de Rome