Mercato - PSG : Leonardo a connu un échec cuisant avant Pochettino !

Publié le 9 mars 2021 à 21h10 par A.C.

Avant d’accueillir Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain, Leonardo semble avoir tenté sa chance avec un autre entraineur.

Si le départ de Thomas Tuchel commençait à devenir inéluctable, plusieurs pistes étaient annoncées pour le remplacer au Paris Saint-Germain. C’est le cas de Massimiliano Allegri. L’ancien de la Juventus semblait être une des pistes favorites de Leonardo, comme nous vous l’avons d’ailleurs expliqué sur le10sport.com. Après un an et demi d’inactivité, le moment semblait d’ailleurs parfait pour reprendre du service. Mais le PSG ne semblait pas être seul sur le coup, puisqu’Allegri était également lié à des clubs comme le Real Madrid et Manchester United.

« Max a refusé le PSG, mais il a également dit non à Chelsea, Arsenal et Real Madrid »