Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour cette piste à 25M€ ?

Publié le 7 mars 2021 à 20h10 par A.C.

Leonardo aurait décidé de relancer la piste menant à Lorenzo Pellegrini, milieu de terrain de l’AS Roma et de la Squadra Azzurra.

La colonie italienne du Paris Saint-Germain pourrait s’agrandir. Leonardo souhaiterait relancer la piste Lorenzo Pellegrini, dont nous vous parlions déjà en juin 2020 sur le10sport.com. Le milieu de terrain est sous contrat avec l’AS Roma jusqu’en juin 2022 et si les dirigeants parlent d’une prolongation depuis plusieurs mois déjà, rien ne semble véritablement bouger. Cela n’aurait donc pas échappé au PSG, mais également à la Juventus et à l’Inter, qui semblaient déjà très intéressés par le passé.

La Juventus et l’Inter pas vraiment dans le coup pour Pellegrini ?