Mercato - PSG : Pour ce dossier chaud, Leonardo a reçu une réponse claire !

Publié le 7 mars 2021 à 18h15 par Th.B.

Piste privilégiée du PSG au poste de gardien de but, Gianluigi Donnarumma devrait faire faux bond à Leonardo cultivant le désir de continuer au Milan AC.

En plus du recrutement d’un défenseur central, comme le10sport.com vous l’a souligné le 9 février dernier, Leonardo semblerait faire du transfert d’un gardien de but une piste relativement chaude également. Pour ce faire, le directeur sportif du PSG aurait coché les noms de plusieurs gardiens sur le marché. Hugo Lloris, David de Gea ou encore Gianluigi Donnarumma. Tous auraient plus ou moins d’intérêts aux yeux de Leonardo. Néanmoins, le portier du Milan AC aurait une longueur d’avance considérable par rapport aux autres joueurs ciblés par Leonardo dans ce secteur de jeu. Mais quelle est la situation du côté de Donnarumma ?

Donnarumma ne voudrait pas quitter le Milan AC