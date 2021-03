Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait déjà un accord avec ce profil XXL !

Publié le 10 mars 2021 à 18h45 par G.d.S.S.

De nouveau annoncé dans le viseur du PSG qui semble déterminé à le recruter, Ismaël Bennacer aurait d’ailleurs déjà trouvé un accord contractuel avec Leonardo.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG suit depuis un moment le profil d’Ismaël Bennacer, mais Leonardo n’avait pas réussi à boucler ce dossier l’été dernier. En effet, le milieu de terrain algérien était resté au Milan AC, mais cette piste serait toujours d’actualité, et le PSG envisagerait même d’inclure Leandro Paredes dans la transaction en plus d’une somme importante d’argent pour recruter Bennacer. Et Leonardo aurait même une longueur d’avance…

