Mercato - Real Madrid : Après Ramos, un coup de tonnerre pourrait intervenir avec Varane !

Publié le 10 mars 2021 à 15h30 par Hadrien Grenier

Alors que le Real Madrid risque déjà de voir s’en aller Sergio Ramos en fin de saison, le club de la capitale pourrait également être confronté à un départ de Raphaël Varane au terme de cet exercice.

Une immense page pourrait se tourner en fin de saison au Real Madrid. En premier lieu, le club de la capitale espagnole pourrait perdre son pilier en défense centrale qu’est Sergio Ramos, le numéro 4 des Merengue arrivant au terme de son contrat le 30 juin prochain et ne parvenant toujours pas à trouver un accord dans l’optique d’une prolongation de celui-ci avec sa direction. Mais en plus de l’international espagnol, la Casa Blanca pourrait perdre son second défenseur central titulaire, à savoir Raphaël Varane. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2022, le défenseur central français se poserait des questions sur son avenir au Real Madrid depuis un moment maintenant, et il se pourrait que son départ ne soit pas à écarter au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts.

Raphaël Varane songerait à aller voir ailleurs !

En effet, à en croire les informations dévoilées par AS ce mercredi, le joueur arrivé en provenance du RC Lens en 2011 serait bel et bien sur le départ à un an du terme de son bail. Concrètement, Raphaël Varane réclamerait un bon de sortie à sa direction afin de relever un nouveau challenge ailleurs, le Champion du monde 2018 ayant la sensation d’avoir fait le tour de la question au sein des pensionnaires du stade Santiago Bernabeu. En ce sens, l’international français aurait la Premier League dans son viseur, même si le Real Madrid n’aurait pas encore abandonné l’idée de le conserver. En effet, AS poursuit en expliquant que le club serait pleinement conscient du souhait de Raphaël Varane d’ailler voir ailleurs, mais la direction des Merengue souhaiterait malgré tout tenter de le prolonger et l’inciter à revoir sa position.

Le Real Madrid aimerait le conserver, mais…