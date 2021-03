Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un tournant imminent à venir dans le feuilleton Sergio Ramos ?

Publié le 10 mars 2021 à 13h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il arrivera au terme de son contrat au Real Madrid le 30 juin prochain, Sergio Ramos pourrait prendre la parole dans les heures à venir afin d’éclaircir les choses sur son futur. Et tandis que les négociations patineraient toujours autant, sa priorité demeurerait encore de rester dans la capitale espagnole.

Une page pourrait se tourner le 30 juin prochain au Real Madrid. En effet, à cette date, Sergio Ramos arrivera au terme de son contrat dans la capitale espagnole et sera alors libre de rejoindre l’écurie de son choix. Pourtant, ce scénario d’un départ libre n’est absolument pas celui qui est privilégié par les deux parties. Et pour cause, il est annoncé depuis maintenant plusieurs mois que le joueur arrivé en provenance du Séville FC en 2005 et les Merengue sont en négociation dans l’optique d’une prolongation. Problème, les négociations n’aboutiraient pas, chose qui conduit maintenant Sergio Ramos sur le chemin d’un départ dans quelques mois.

Sergio Ramos aimerait pourtant rester au Real Madrid, mais…

Concrètement, l’offre de prolongation que lui propose le Real Madrid ne lui conviendrait absolument pas, tout particulièrement sur le plan salarial. Cette offre lui permettrait de renouveler son contrat pour deux saisons supplémentaires à en croire les informations dévoilées par La Cuatro ce mercredi, mais elle le conduirait également à voir son salaire être diminué afin de faire face aux conséquences économiques de la pandémie de Covid-19. Cette baisse de salaire ne conviendrait pas à Sergio Ramos, à tel point qu’il n’aurait tout simplement pas répondu à cette proposition. À en croire le média espagnol, le numéro 4 du Real Madrid estimerait que tous ses actes sur le terrain au cours de ses années en tant que joueur madrilène lui donnent le droit de mériter un dernier effort économique de la part de sa direction. Ainsi, la situation serait plus que jamais dans l’impasse vu les divergences entre les deux parties, alors même que Sergio Ramos aurait toujours pour priorité de rester et terminer sa carrière au Real Madrid d’après La Cuatro .

Une prise de parole dès ce jeudi ?