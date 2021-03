Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez joue son va-tout dans le dossier Varane

Publié le 10 mars 2021 à 11h00 par Th.B.

Contractuellement lié au Real Madrid jusqu’en juin 2022, Raphaël Varane aurait pris la décision de quitter le club merengue à la fin de la saison. Les dirigeants merengue tenteraient un ultime coup pour le convaincre de rester avant de clore ce dossier.

Le Real Madrid serait susceptible de perdre un autre champion du monde cet été en plus de Sergio Ramos. En effet, Raphaël Varane aurait lui aussi des envies d’ailleurs. Sous contrat jusqu’en juin 2022, le défenseur central du Real Madrid prévoirait de réclamer un bon de sortie à ses dirigeants selon As. D’après les informations récemment divulguées par différents médias, le PSG et Manchester United seraient susceptibles d’accueillir l’international français à l’intersaison, les deux clubs étant en quête de renforts pour leur charnière centrale respective. Et à Madrid, on ne se ferait pas vraiment pas d’illusion concernant l’avenir de Raphaël Varane.

La tentative de la dernière chance pour Varane ?