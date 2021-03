Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La page Raphaël Varane bientôt tournée ?

Publié le 10 mars 2021 à 13h00 par Th.B.

Voyant que Raphaël Varane cultiverait des envies d’ailleurs, le Real Madrid s’empresserait de trouver un successeur au défenseur de la Casa Blanca.

Le Real Madrid se retrouverait dos au mur dans le dossier Raphaël Varane. En effet, d’après As, le champion du monde tricolore aurait l’intention de demander un bon de sortie à ses dirigeants dans le cadre du prochain mercato lorsque les décideurs merengue prévoiraient de tenter une ultime offensive auprès du clan Varane afin de l’inciter à prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022. Néanmoins, le champion d’Espagne ne serait pas dupe et préparerait déjà la succession de Varane si le défenseur du Real Madrid venait à bel et bien quitter la capitale espagnole.

Sa succession est lancée !