Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout n’est pas perdu pour ce coup de cœur de Leonardo !

Publié le 10 mars 2021 à 12h10 par A.C.

Lorenzo Pellegrini, milieu de terrain de l’AS Roma et de la Squadra Azzurra, intéresse beaucoup Leonardo et le PSG.

Entre Lorenzo Pellegrini et l’AS Roma, c’est l’amour fou. Le milieu souhaite devenir le nouveau pilier de son club formateur, imitant ses idoles Daniele De Rossi et Francesco Totti. Les Giallorossi de leur côté, ne veulent bien sûr pas laisser filer l’un des meilleurs talents du football italien. Mais le tableau n’est pas parfait. Les résultats de la Roma laissent en effet à désirer et un joueur comme Pellegrini souhaite évoluer au plus haut niveau possible. La tentation est forte, puisqu’il suscite énormément de convoitises. Nous vous parlions déjà en 2020 du Paris Saint-Germain, avec Leonardo qui est tombé sous le charme de Pellegrini. La Juventus est également sur le coup, tout comme l’Inter et certains des plus grands clubs européens.

Pellegrini souhaite être à la tête d’un gros projet