Mercato - PSG : L'avenir de Messi totalement bloqué par Mbappé ?

Publié le 10 mars 2021 à 16h10 par A.M.

Alors que Lionel Messi doit encore trancher pour son avenir, son choix pourrait bien être déterminé par la décision de Kylian Mbappé. Explications.

Cet été, le marché des transferts pourrait être riche en mouvements de stars. Et pour cause, Lionel Messi n'a toujours pas prolongé son contrat avec le FC Barcelone qui s'achève en juin prochain et son nom revient avec insistance du côté du PSG et de Manchester City. Et ce n'est pas tout puisque Kylian Mbappé pourrait également être impliqué dans un transfert cet été compte tenu du fait qu'il n'a toujours pas prolongé son bail à Paris qui s'achève en juin 2022. Deux dossiers qui pourraient d'ailleurs être extrêmement liés.

Messi dépendant de la décision de Mbappé ?