Mercato - Barcelone : Messi, Mbappé... Ce précieux conseil adressé au PSG !

Publié le 10 mars 2021 à 15h00 par A.D.

Alors que Lionel Messi sera en fin de contrat le 30 juin, le PSG pourrait laisser filer Kylian Mbappé pour le recruter. Selon Rivaldo, le club emmené par Mauricio Pochettino ferait mieux d'oublier la Pulga et de conserver son numéro 7.

Kylian Mbappé ou Lionel Messi ? Le PSG serait au coeur d'un énorme dilemme. Alors que Lionel Messi sera en fin de contrat le 30 juin, le club de la capitale voudrait sauter sur l'occasion et le récupérer gratuitement. Dans le cas où La Pulga arrivait au PSG l'été prochain, Leonardo pourrait se résoudre à vendre Kylian Mbappé, engagé jusqu'au 30 juin 2022, lors du prochain mercato estival. Interrogé sur le sujet par Betfair , Rivaldo a tranché entre Lionel Messi et Kylian Mbappé. Et la légende du FC Barcelone a conseillé au PSG d'opter pour son crack français.

Rivaldo conseille au PSG de garder Mbappé et d'oublier Messi