Mercato - PSG : Marquinhos prend position sur un transfert de Lionel Messi !

Publié le 10 mars 2021 à 10h45 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le FC Barcelone, Lionel Messi est annoncé avec insistance dans le viseur du PSG. Mais Marquinhos refuse d’entretenir les spéculations sur ce dossier…

L’avenir de Kylian Mbappé au PSG étant toujours incertain, Leonardo observerait déjà le marché des transferts et différentes possibilités pour pallier un éventuel départ de l’attaquant français en fin de saison. Depuis quelque temps, l’option Lionel Messi semble clairement passer en priorité pour remplacer Mbappé l’été prochain, d’autant que la star argentine arrivera au terme de son contrat avec le FC Barcelone en juin prochain. Mais Marquinhos refuse d’entrer dans ce débat alors que le PSG affrontera le Barça ce mercredi soir en Ligue des Champions…

« Maintenant, c’est un adversaire »