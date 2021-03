Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme confidence de Marquinhos sur l’avenir de Neymar et Mbappé !

Publié le 10 mars 2021 à 9h45 par G.d.S.S.

Alors que le PSG tente de faire prolonger au plus vite Neymar ainsi que Kylian Mbappé, Marquinhos affiche une grande confiance sur l’issue de ces deux dossiers et estime que les ambitions du club de la capitale restent intactes pour l’avenir du projet QSI.

Engagés jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Neymar et Kylian Mbappé font l’objet de négociations intensives depuis plusieurs mois puisque Leonardo cherche à prolonger ses deux stars au plus vite. Et si la prolongation de Neymar semble toute proche d’être officialisée par le PSG, celle de Mbappé est encore loin d’être bouclée puisque l’attaquant français aurait encore demandé une période de réflexion. Pourtant, à en croire les propos de Marquinhos ce mercredi sur les ondes de RTL , les deux stars auraient tout intérêt à prolonger avec le PSG..

« Moi, j’ai vraiment confiance »