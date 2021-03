Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le torchon brûle entre Sergio Ramos et le Real Madrid !

Publié le 10 mars 2021 à 13h10 par H.G.

Alors qu’il est annoncé dans le viseur du PSG en cas de départ du Real Madrid au terme de cette saison 2020/2021, Sergio Ramos aurait l’impression de ne pas être considéré à sa juste valeur par le club de la capitale espagnole.

Une page pourrait se tourner en fin de saison au Real Madrid. En effet, arrivé en 2005 en provenance du Séville FC, Sergio Ramos pourrait quitter le club de la capitale espagnole au terme de son contrat le 30 juin prochain. Et tandis que les négocations dans l’optique d’une prolongation n’aboutiraient pas en raison d’un grand écart entre les positions des deux parties, le PSG songerait de son côté à mener une offensive afin de le recruter. Et au regard de la situation dans laquelle sont engouffrées les négociations, il se pourrait que l’écurie francilienne ait bel et bien une chance d’attirer Sergio Ramos.

Sergio Ramos n’aurait pas répondu à l’offre de prolongation du Real Madrid