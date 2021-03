Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un obstacle de taille pour cette star française ?

Publié le 11 mars 2021 à 7h30 par A.C.

Alexandre Lacazette, sous contrat avec Arsenal jusqu’en juin 2020, fait partie des pistes offensives du FC Barcelone.

Le visage du FC Barcelone devrait beaucoup changer la saison prochaine. L’avenir de Lionel Messi n’est en effet pas encore connu, alors qu’il est lié à un départ vers le PSG ou Manchester City. Le nouveau président Joan Laporta semble également frapper fort sur le mercato. La presse catalane a ainsi parlé d’Erling Haaland du Borussia Dortmund, mais également de Kylian Mbappé du PSG. Plus récemment, CM.com a annoncé que le Barça se serait vu proposer les services d’Alexandre Lacazette, qui souhaiterait quitter Arsenal à la fin de la saison.

L’AS Roma également dans le coup pour Lacazette