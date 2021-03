Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une occasion en or pour Varane !

Publié le 11 mars 2021 à 5h45 par Th.B.

Ayant d’autres aspirations que le Real Madrid pour la suite de sa carrière, Raphaël Varane prévoirait d’obtenir un bon de sortie pour le prochain mercato. Ce serait donc la chance du PSG pour le défenseur français.

Désireux de renforcer le secteur défensif de l’effectif de Mauricio Pochettino, Leonardo songerait à Raphaël Varane en marge du prochain mercato. Et alors que d’autres pistes comme David Alaba, Jules Koundé ou encore Sergio Ramos seraient prises en considération par le directeur sportif du PSG, le champion de France aurait une véritable carte à jouer avec Varane. En effet, l’international français aimerait tourner la page Real Madrid.

Varane décidé à partir du Real Madrid ?