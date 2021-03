Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ de Kylian Mbappé se rapproche !

Publié le 11 mars 2021 à 5h30 par T.M.

Tout le monde s’interroge concernant l’avenir de Kylian Mbappé. Et alors que le PSG souhaite le prolonger et le garder, son départ se rapprocherait toutefois de plus en plus. Explications.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait toutefois ne pas évoluer avec le club de la capitale la saison prochaine. En effet, le Français est actuellement à la croisée des chemins pour son avenir : soit il prolonge avec le club de la capitale, soit il file à l’étranger. Et alors que le PSG et Leonardo font vraiment tout pour offrir un nouveau contrat à Mbappé, la décision du principal intéressé, espéré au Real Madrid, se fait attendre. Néanmoins, à en croire les derniers échos en provenance d’Espagne, la prolongation de Kylian Mbappé pourrait ne jamais arriver…

Direction la sortie ?