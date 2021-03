Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Un coup de tonnerre à prévoir pour l’avenir de Cristiano Ronaldo ?

Publié le 11 mars 2021 à 5h15 par T.M.

Ce mardi, la Juventus a été éliminée de la Ligue des Champions par Porto. Un revers qui pourrait avoir de grosses conséquences notamment sur l’avenir de Cristiano Ronaldo.

Le parcours européen de la Juventus s’est donc arrêté en huitièmes de finale de la Ligue des Champions ce mardi. Après une défaite à l’aller contre Porto (2-1), les hommes d’Andrea Pirlo se devaient de réagir. Et malgré une victoire (3-2) après prolongations, cela n’aura pas été suffisant pour Cristiano Ronaldo et compagnie pour continuer l’aventure en Ligue des Champions. La Juventus s’arrête donc là et en Italie, ce revers fait énormément parler. De l’autre côté des Alpes, on pointe notamment du doigt le quintuple Ballon d’Or, assurant que l’expérience est un véritable échec. Et celle-ci pourrait d’ailleurs s’arrêter prochainement.

Pas de prolongation… et un départ ?