Mercato - PSG : David Alaba aurait une grande préférence pour son avenir !

Publié le 11 mars 2021 à 5h00 par T.M.

A la fin de la saison, David Alaba quittera le Bayern Munich. Et alors que la lutte est rude pour récupérer l’Autrichien, celui-ci aurait une préférence pour son futur club.

David Alaba l’a dernièrement annoncé, il quittera le Bayern Munich à la fin de la saison. Alors que l’Autrichien ne signera pas de nouveau contrat avec le club bavarois, il se retrouvera libre d’ici quelques mois. Mais désormais, la question est de savoir qui récupérera Alaba et réalisera un énorme coup sur le marché des transferts. Comme le10sport.com vous l’a révélé, Leonardo est à fond pour faire venir le défenseur au PSG. Toutefois, cela ne serait clairement pas le premier choix du principal intéressé.

Direction Barcelone ?