Mercato - PSG : L’incroyable révélation du clan Allegri !

Publié le 11 mars 2021 à 4h30 par T.M.

Depuis le retour de Leonardo en 2019, le nom de Massimiliano Allegri a souvent été évoqué pour venir entraîner le PSG. Un club que l’Italien aurait toutefois recalé.

Début janvier, Mauricio Pochettino a été nommé entraîneur du PSG. L’Argentin a ainsi remplacé Thomas Tuchel, qui avait été remercié quelques jours plus tôt. Toutefois, cela faisait déjà plusieurs mois que l’avenir de l’Allemand était incertain et certains noms étaient évoqués pour venir le remplacer sur le banc parisien. Dans la capitale, l’une des priorités de Leonardo aurait notamment été Massimiliano Allegri, actuellement sans club. Toutefois, cela ne s’est jamais fait entre l’Italien et le PSG.

« Allegri a dit non au PSG »