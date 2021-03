Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Mauro Icardi totalement relancé ?

Publié le 10 mars 2021 à 21h10 par A.C.

Plus vraiment titulaire indiscutable avec l’explosion de Moise Kean, Mauro Icardi pourrait bien quitter le Paris Saint-Germain.

Il y a un an, le recrutement de Mauro Icardi par Leonardo était unanimement salué. En difficulté à l’Inter, l’attaquant semblait en effet s’être totalement relancé au Paris Saint-Germain. Mais entre la gestion de Thomas Tuchel et ses différentes blessure, Icardi a vécu une année 2020 assez compliquée. Son absence a profité à Moise Kean, qui s’est fait une place de choix dans l’attaque du PSG et semble s’entendre très bien avec Kylian Mbappé. Désormais, en Italie on assure qu’Icardi serait déjà proche d’un possible départ...

L’AS Roma en pince pour Icardi