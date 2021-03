Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Un départ possible pour Cristiano Ronaldo ? La réponse !

Publié le 10 mars 2021 à 20h10 par A.C.

Après le nouvel échec de la Juventus en Ligue des Champions, un départ de Cristiano Ronaldo semble de plus en plus probable.

Il reste encore un an et demi de contrat à Cristiano Ronaldo avec la Juventus. Sa famille se dit heureuse à Turin, lui-même semble s’y plaire et Andrea Agnelli comme les autres dirigeants ne manquent jamais une occasion pour resserrer les liens. Pourtant, Cristiano Ronaldo est devenu plus un poids qu’un véritable atout pour la Juventus. Son salaire pharaonique mine le bilan turinois et sur le terrain, il n’a jamais réussi à mener la Juventus au-delà des quarts de finale. De plus en plus de sources ont aussi évoqué un possible départ dès cet été, avec la Paris Saint-Germain prêt à l’accueillir les bras ouverts.

Le calme plat pour Cristiano Ronaldo