Mercato : PSG, Real Madrid, Barça... La bataille sera rude pour Haaland !

Publié le 10 mars 2021 à 17h30 par Amadou Diawara

Au top de sa forme ces dernières semaines, Erling Braut Haaland est plus que jamais suivi par les plus grands clubs européens. Totalement sous le charme du buteur norvégien, le PSG, le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester United, City, Liverpool, Chelsea et la Juventus devraient tout faire pour l'arracher au Borussia Dortmund. Et avec le club de la Ruhr, la bataille sera disputée.

Alors qu'il a explosé aux yeux du monde au début de la saison dernière, Erling Braut Haaland a alarmé les plus gros clubs européens. Courtisé par les meilleurs écuries, le buteur norvégien a préféré rejoindre le Borussia Dortmund en janvier 2020 pour s'assurer un temps de jeu régulier et parfaire sa progression. Auteur d'une saison 2020-2021 exceptionnelle avec le club de la Ruhr, Erling Haaland figure toujours sur les tablettes des plus grosses cylindrées d'Europe. Et sa prestation XXL de ce mardi soir ne devrait pas refroidir les ardeurs de ces équipes. Auteur d'un doublé face au FC Séville en huitième de finale retour de la Ligue des Champions (2-2), Erling Braut Haaland a déjà atteint la barre des 20 réalisations en C1, et ce, après seulement 14 rencontres disputées à tout juste 20 ans. Un record ! Grâce à cette performance, le buteur du Borussia Dortmund affolerait davantage l'Europe et son club devrait éprouver les pires difficultés à le conserver lors du prochain mercato estival. D'autant plus, s'il ne se qualifie pas pour la prochaine Ligue des Champions.

Le Borussia Dortmund a une multitude d'ennemis pour Haaland