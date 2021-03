Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi prend les choses en main pour Kylian Mbappé !

Publié le 10 mars 2021 à 16h45 par T.M.

Cela fait maintenant plusieurs mois que le PSG tente de prolonger Kylian Mbappé. Et pour retenir son prodige, Nasser Al-Khelaïfi aurait décidé de s’impliquer dans ce dossier.

Le flou est toujours total concernant l’avenir de Kylian Mbappé. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, l’international français doit bientôt prendre une énorme décision pour son avenir. Soit il décide de prolonger avec le club de la capitale, soit il s’en va à l’issue de la saison, notamment du côté du Real Madrid. Un départ que le PSG tente absolument d’empêcher et pour cela, Leonardo travaille depuis plusieurs semaines sur la prolongation de Mbappé. Une priorité aux yeux du club de la capitale à tel point que Nasser Al-Khelaïfi aurait décidé de se mêler de cette affaire.

Al-Khelaïfi met son grain de sel