Mercato - PSG : Leonardo dans une impasse pour la prolongation de Mbappé ?

Publié le 10 mars 2021 à 15h10 par Th.B.

Kylian Mbappé n’accepterait de prolonger son contrat au PSG que si on lui proposait un salaire quasi similaire à celui de Neymar. Ce que Leonardo et les dirigeants parisiens ne sembleraient pas enclins à faire…

« On arrive au moment où on doit prendre une position et une décision (...) Une proposition pour Mbappé ? Il y a tout dedans déjà, beaucoup de choses sont en discussions. Aujourd'hui je pense qu'on ne doit pas sortir de notre objectif sportif aussi, mais tout est clair, on avance, on parle, tout le monde le sait. On a une bonne ouverture de dialogue. Mais on va arriver au moment de décider. » Pour France Bleu Paris, Leonardo prévenait tout le monde et les clubs intéressés par un transfert de Kylian Mbappé au cours du prochain mercato. Le directeur sportif se montrait clair et évoquait une décision imminente. Cependant, afin de donner son aval et de prolonger son contrat courant actuellement jusqu’en juin 2022, Mbappé attendrait que le PSG accepte de remplir un critère important à ses yeux. Et ce ne serait pas gagné.

Mbappé serait trop gourmand