Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mino Raiola pourrait faciliter un énorme coup à 0€ !

Publié le 10 mars 2021 à 14h45 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Gianluigi Donnarumma est dans le viseur du PSG, notamment, et semble encore loin d'un accord pour prolonger son bail à l'AC Milan.

Cette saison, de nombreux joueurs voient leur contrat arriver à échéance le 30 juin et n'ont toujours pas prolongé. C'est le cas de Gianluigi Donnarumma. Le portier de 22 ans voit son bail s'achever en fin de saison et plusieurs clubs sont à l'affût afin de le récupérer libre. Le PSG, la Juventus ou encore Manchester United s'intéresseraient à l'international italien. Et les discussions pour une prolongation avec l'AC Milan semblent bien délicates.

L'AC Milan et Raiola encore loin d'un accord pour Donnarumma ?