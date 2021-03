Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a un plan pour Kylian Mbappé !

Publié le 10 mars 2021 à 15h45 par A.M.

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé est au cœur de toutes les attentions au PSG. Et pour le convaincre de prolonger, le Qatar a un plan.

Le temps presse dans le dossier Mbappé. Sous contrat jusqu'en juin 2022, l'attaquant français n'a toujours pas prolongé et la situation inquiète à Paris puisqu'en cas de refus définitif, le PSG devra songer à céder son Champion du monde cet été. Et Leonardo n'a pas manqué de l'interpeller récemment. « On arrive au moment où on doit prendre une position et une décision (...) Kylian, depuis qu'il a commencé à Monaco à aujourd'hui, c'est tellement énorme et unique qu'on ne peut pas discuter de ce qu'il est ou pas. Il est, point », confiait le directeur sportif du PSG au micro de France Bleu .

Le Qatar veut montrer sa puissance financière