Mercato - PSG : Le Qatar pourrait prendre une décision radicale pour Mbappé !

Publié le 10 mars 2021 à 14h15 par A.M.

Plus le temps passe, plus la situation devient urgente pour le Paris Saint-Germain dans le dossier Mbappé. Mais le club parisien commencerait à s'inquiéter.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé a récemment assuré être en réflexion pour son avenir au PSG. Mais du côté du club parisien, on s'impatiente comme l'a récemment affirmé Leonardo au micro de France Bleu : « On arrive au moment où on doit prendre une position et une décision (...) Kylian, depuis qu'il a commencé à Monaco à aujourd'hui, c'est tellement énorme et unique qu'on ne peut pas discuter de ce qu'il est ou pas. Il est, point . » Malgré tout, les Parisiens resteraient confiants.

Le PSG inquiet pour Mbappé ?