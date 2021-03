Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le PSG avait une incroyable idée en tête en recrutant Neymar !

Publié le 10 mars 2021 à 22h45 par T.M.

En 2017, le PSG n’a pas hésité à lâcher 222M€ pour chiper Neymar au FC Barcelone. Un moyen de s’inviter à la table des plus grands. Mais pas seulement…

Depuis 2011, QSI est à la tête du PSG et grâce à la puissance financière des Qataris, de nombreuses centaines de millions d’euros ont été dépensées pour faire venir de grandes stars dans la capitale. Cela s’est notamment vérifié en 2017 avec plus de 400M€ lâcher pour s’offrir Neymar et Kylian Mbappé. La planète football a ainsi tremblé à cause du PSG, qui n’a pas hésité à s’aligner sur la clause libératoire du Brésilien qui était fixée à 222M€ par le FC Barcelone. Le club catalan n’a donc rien pu faire pour empêcher le départ de Neymar. L’origine de la crise actuelle chez les Blaugrana ?

Une incroyable raison au recrutement de Neymar ?