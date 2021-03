Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a des exigences XXL pour son avenir !

Publié le 10 mars 2021 à 21h15 par T.M.

D’ici peu, Kylian Mbappé devrait signer un nouveau contrat avec le PSG ou avec un autre club. Mais pour cela, il faudra se montrer très convaincant et répondre aux attentes du Français.

Où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Telle est la question que tout le monde se pose depuis déjà plusieurs mois. En effet, si le Français est actuellement au PSG, où il est sous contrat jusqu’en 2022, il pourrait s’en aller cet été et le Real Madrid serait notamment très intéressé. Pour éviter cela, le PSG s’active pour prolonger Mbappé. D’ailleurs, comme l’a révélé Fabrizio Romano, Nasser Al-Khelaïfi s’impliquerait même personnellement dans les négociations pour tenter de faire pencher la balance du côté parisien. Mais pour cela, il faudra également sortir le chéquier…

Un salaire XXL pour Mbappé !