Mercato - PSG : Prolongation, départ... Un énorme flou règne pour l'avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 10 mars 2021 à 14h30 par Hadrien Grenier

Tandis que Marquinhos et Mauricio Pochettino ont affiché leur optimisme quant à une prolongation de Kylian Mbappé, la réalité serait bien différente en coulisses au sein du PSG.

Arrivé au Paris Saint-Germain à l’été 2017 quelques semaines après Neymar, Kylian Mbappé est maintenant à la croisée des chemins dans la capitale française. En effet, son contrat expirera le 30 juin 2022, chose qui pousse le club de la capitale à travailler d’arrache-pied afin de le convaincre de parapher un nouveau contrat d’ici l’été prochain. Si cela ne se produit pas, le PSG pourrait alors n’avoir d’autre choix que de s’en séparer au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts pour ne pas s’exposer au risque qu’il s’en aille librement un an plus tard, et ce dans un contexte où le Real Madrid est annoncé avec insistance sur ses traces. Cependant, pour l’heure, Kylian Mbappé n’a officiellement pas encore pris la moindre décision. C’est du moins ce qu’il a affirmé publiquement à plusieurs reprises, réclamant alors encore un laps de temps avant de trancher.

La presse espagnole affirme que Kylian Mbappé ne voudrait pas prolonger…

Cependant, il se pourrait que sa décision soit en réalité déjà prise, et celle-ci ci irait dans le sens d’un départ du PSG. C’est du moins ce qu’affirme le Cadena SER ce mercredi, la radio espagnole expliquant tout simplement que Kylian Mbappé n’aurait pas l’intention de signer un nouveau contrat. Cette version a d’ailleurs été soutenue ce mardi par Josep Pedrerol, le présentateur phare de la chaine de télévision espagnole La Sexta . En ce sens, selon la Cadena SER , l’international français de 22 aurait même fait la sourde oreille à trois propositions contractuelles formulées par la direction du PSG. Bref, autant dire que la tâche de Leonardo semble extrêmement complexe. La tendance parait bien moins favorable qu’avec l’autre dossier majeur de cette saison 2020/2021, à savoir la prolongation de Neymar, dans la mesure où il est annoncé que le Brésilien de 29 ans est sur le point de parapher un nouveau contrat pour quatre saisons supplémentaires. Ainsi, face à cette situation, le PSG serait contraint d’étudier tous les scénarios avec Kylian Mbappé, et la Cadena SER affirme que celui qui consisterait à voir l’ancien joueur de l’AS Monaco rester à Paris la saison prochaine s’il n’a pas prolongé n’est clairement pas à l’ordre du jour. En clair, le Champion du monde 2018 pourrait tout simplement être invité à aller voir ailleurs si les choses n’évoluent pas dans le sens d’une prolongation, chose qui ravirait le Real Madrid, le club madrilène étant tapis dans l’ombre pour l’accueillir si jamais l’occasion vient à se présenter comme l’explique la radio espagnole.

… alors que le PSG affiche sa confiance dans le dossier !