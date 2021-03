Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les explications de Leonardo pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 11 mars 2021 à 19h45 par A.D.

Depuis l'élimination surprise de la Juventus en huitième de finale de Ligue des Champions, l'avenir de Cristiano Ronaldo serait totalement relancé. Alors que CR7 serait de plus en plus proche d'un départ, le PSG pourrait profiter de l'aubaine pour le récupérer l'été prochain. Interrogé sur le dossier, Leonardo a lâché toutes ses vérités.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Cristiano Ronaldo pourrait faire ses valises l'été prochain. En effet, la Juventus pourrait décider de vendre son numéro 7 lors du mercato estival pour ne pas le voir partir librement et gratuitement lorsque son bail aura expira. Alors que les Bianconeri ont été sortis par Porto en huitième de finale de la Ligue des Champions, le départ de Cristiano Ronaldo prendrait de l'épaisseur. Et le PSG serait prêt à profiter de l'occasion pour accueillir CR7 dans les mois à venir. Interrogé dans l'émission Top of The Foot ce jeudi, Leonardo n'a pas du tout fermé la porte à une arrivée de Cristiano Ronaldo au PSG. Toutefois, le directeur sportif parisien a tout de même précisé qu'il n'avait pas encore lancé des négociations en ce sens.

«Le PSG est dans presque tous les dossiers, mais...»