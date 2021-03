Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos met les choses au point sur son avenir !

Publié le 11 mars 2021 à 18h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Ramos pourrait quitter le Real Madrid s'il ne prolonge pas très vite. Alors que le PSG serait sur ses traces, le capitaine merengue a lâché ses vérités sur son avenir.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Sergio Ramos est un véritable mystère. Arrivé au Real Madrid à l'été 2005, le vétéran de 34 ans pourrait changer de club à la fin de la saison. Sous contrat jusqu'au 30 juin, Sergio Ramos peut déjà négocier avec l'écurie de son choix pour un départ libre et gratuit l'été prochain. Conscient de la situation, le PSG voudrait se muer en trouble-fête. Et bonne nouvelle pour Leonardo, il n'y aurait aucune avancée quant à la prolongation de Sergio Ramos. Lors d'une conférence de presse ce jeudi après-midi, le capitaine du Real Madrid a expliqué clairement que les négociations avec son club étaient au point mort.

«Il n'y a rien de nouveau pour ce renouvellement»