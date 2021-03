Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Prolongation, PSG… Lionel Messi va devoir trancher !

Publié le 11 mars 2021 à 17h30 par Hadrien Grenier

Alors que Lionel Messi arrivera au terme de son contrat au FC Barcelone le 30 juin prochain, le mystère demeure encore entier quant à sa continuité au sein de son écurie de toujours.

Plus que jamais, le flou règne au sujet de l’avenir de Lionel Messi. L’international argentin arrivera en effet à la fin de son contrat en Catalogne le 30 juin et, pour l’heure, tous les scénarios sont ouverts pour son futur. Sur le départ du Barça l’été dernier, celui qu’on surnomme La Pulga pourrait alors avoir l’occasion de s’en aller librement afin de relever un nouveau challenge en découvrant un autre club s'il ne prolonge pas. Et dans cette optique, le PSG n’aurait pas l’intention de passer à côté de cette occasion et ouvrerait en coulisses afin de convaincre Lionel Messi de rallier ses rangs. De son côté, le FC Barcelone présidé par Joan Laporta ne perdrait pas encore l’espoir de parvenir à convaincre le natif de Rosario de parapher un nouveau bail afin qu’il puisse terminer sa carrière dans l’équipe là où il l’a commencée.

Le PSG est positionné pour Lionel Messi, mais…

Mais au PSG, on aurait fermement l’intention d’attirer Lionel Messi dans un scénario bien précis, à savoir celui qui consisterait à voir Kylian Mbappé s’en aller l’été prochain à un an du terme de son contrat. En effet, Le Parisien explique ce vendredi que le club parisien souhaiterait frapper un grand coup sur le marché pour remplacer l’international français et que cela pourrait se matérialiser par une arrivée de Lionel Messi ou de Cristiano Ronaldo. Si le départ de Kylian Mbappé serait naturellement un coup dur pour le PSG, l’un des deux multiples lauréats du Ballon d’Or s’avérerait le lot de consolation idéal pour faire passer la pilule de la fin de l’aventure parisienne de l’ancien joueur de l’AS Monaco. Lionel Messi serait-il séduit par cette perspective ? Pour l’heure, impossible de répondre avec certitude avec cette question. Le journaliste de beIN Sport Achraf Ben Ayad affirme effectivement que le finaliste de la Coupe du Monde 2014 n’a toujours pas pris la moindre décision au sujet de son avenir pour l’instant. Heureux au FC Barcelone, l’attaquant argentin n’exclurait donc pas encore la possibilité d’un départ à l’heure actuelle.

