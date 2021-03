Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé lâche un message à Lionel Messi qui affole les supporters !

Publié le 11 mars 2021 à 13h15 par B.C.

Au lendemain de la qualification du PSG pour les quarts de finale de la Ligue des champions, Kylian Mbappé s’est fait remarquer sur les réseaux sociaux en adressant un message énigmatique à Lionel Messi.

Dominé dans le jeu, le PSG est tout de même parvenu à décrocher son billet pour les quarts de finale de la Ligue de la champions grâce au résultat nul obtenu sur sa pelouse face au FC Barcelone (1-1) ce mercredi. Comme à l’aller (4-1), Lionel Messi et Kylian Mbappé ont fait trembler les sifflets, permettant par la même occasion au champion du monde tricolore de faire tomber un nouveau record. Kylian Mbappé est en effet devenu le plus jeune joueur de l’histoire à inscrire 25 buts en Ligue des champions, détrônant ainsi Lionel Messi. L’occasion pour la jeune star du PSG d’adresser un message sur les réseaux sociaux qui a très rapidement enflammé les supporters parisiens.

La publication énigmatique de Mbappé sur Messi

Alors que Lionel Messi arrive en fin de contrat avec le FC Barcelone et se retrouve dans le viseur du PSG, Kylian Mbappé a publié une photo sur ses réseaux sociaux sur laquelle il apparaît au côté du sextuple Ballon d’Or. Un post qui pourrait paraître anodin si Mbappé n’avait pas utilisé deux emojis symbolisant le désir et l’espoir, avec trois points de suspension. « Merci le football de m’offrir cette opportunité de vivre mon rêve tous les jours », a ajouté Mbappé sur Instagram . Il n’en fallait pas plus dans le contexte actuel pour emballer les supporters…

pic.twitter.com/5wzwC67BQk — Kylian Mbappé (@KMbappe) March 11, 2021