Mercato - PSG : L'avenir de Depay totalement relancé par Agüero ?

Publié le 11 mars 2021 à 10h45 par A.M.

Alors qu'il semblait être la priorité du FC Barcelone pour renforcer son secteur offensif, Memphis Depay ne serait plus premier choix des Catalans depuis la nomination de Joan Laporta qui a d'autres objectifs. De quoi bouleverser les plans du PSG.

Cet été, les plus grands clubs européens devraient s'arracher les joueurs libres. Il faut dire que la liste de ceux dont le contrat arrivent à échéance le 30 juin prochain est prestigieuse. De Lionel Messi à Sergio Agüero en passant par David Alaba, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma ou encore Memphis Depay et Angel Di Maria, tous peuvent négocier librement avec les clubs de leur choix en vue de s'y engager pour la saison prochaine. Une stratégie d'ailleurs enclenchée par Leonardo au PSG qui compte s'appuyer sur le recrutement de joueurs libres et vise notamment un renfort offensif. Le nom de Sergio Agüero (Manchester City) a été cité suite à l'arrivée de Mauricio Pochettino à Paris, tandis qu' ESPN révélait récemment que Memphis Depay (OL) intéressait également le PSG.

Agüero nouvelle priorité du Barça ?