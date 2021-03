Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta prépare un coup de tonnerre pour Griezmann !

Publié le 11 mars 2021 à 10h30 par A.M.

Décevant depuis son arrivée au FC Barcelone, Antoine Griezmann pourrait faire partie des joueurs que Joan Laporta cherchera à vendre cet été.

Depuis dimanche, le FC Barcelone a un nouveau président. Joan Laporta a en effet été élu par les Socios et retrouve un poste qu'il a déjà connu entre 2003 et 2010. Le successeur de Josep Maria Bartomeu a débuté son mandat par une élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions contre le PSG, malgré le nul obtenu sur la pelouse du Parc des Princes (1-1). Cependant, cet échec ne change pas ses plans à moyen terme puisque dès cet été, Joan Laporta a l'intention de mener un mercato XXL qui passe tout d'abord par la prolongation de Lionel Messi, mais également par le recrutement de Erling Braut Haaland ou encore David Alaba et Sergio Agüero.

Laporta cherche une porte de sortie pour Griezmann