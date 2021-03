Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Haaland... Le rêve totalement fou de Laporta !

Publié le 11 mars 2021 à 9h30 par A.M.

Nouveau président du FC Barcelone, Joan Laporta ne manque pas d'ambition pour son projet à la tête du club catalan, notamment en matière de transfert.

La nouvelle ère du FC Barcelone commence mal. En effet, tout juste élu à la tête du Barça, Joan Laporta a débuté son mandat par une élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions malgré le match nul obtenu sur la pelouse du Parc des Princes contre le PSG (1-1). Cela n'altère toutefois pas les ambitions du nouveau patron blaugrana qui compte bien former une équipe ultra compétitive cet été afin de renforcer l'effectif de Ronald Koeman en vue de la saison prochaine. Et le moins que l'on puisse dire c'est que Joan Laporta voit les choses en grand.

Laporta veut aligner Messi et Haaland ensemble