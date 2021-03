Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guardiola prêt à mettre des bâtons dans les roues du Barça ?

Publié le 11 mars 2021 à 6h30 par Th.B.

Apprécié de Joan Laporta, Sergio Agüero n’est pas encore en route pour le FC Barcelone. Pep Guardiola a laissé planer le doute.

Et si le prochain attaquant du FC Barcelone se nommait Sergio Agüero ? À en croire Eurosport UK , Joan Laporta ferait du recrutement d’un buteur sa grande priorité estivale. Et le profil de l’Argentin, qui sera libre de tout contrat s’il ne prolongeait pas à City, plairait particulièrement au président du FC Barcelone. Néanmoins, et bien que son départ semblait inéluctable il y a de cela quelques semaines, Pep Guardiola a refusé d’admettre que celui que l’on surnomme El Kun ira forcément voir ailleurs cet été. La porte pour une prolongation de contrat n’a pas totalement été fermée par l’entraîneur de Manchester City.

« Peut-être qu'au début de la trêve internationale »