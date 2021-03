Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'annonce fracassante de Koeman sur l'avenir de Messi !

Publié le 11 mars 2021 à 9h00 par D.M.

A l’issue du match face au PSG, Ronald Koeman s’est présenté devant la presse et a accepté d‘évoquer l’avenir de Lionel Messi, sous contrat jusqu’en juin prochain avec le FC Barcelone.

Et si le match de Ligue des champions face au PSG ce mercredi était le dernier match européen de Lionel Messi sous le maillot du FC Barcelone ? Eliminé en huitième de finale de la compétition, l’attaquant argentin voit son contrat arriver à son terme en juin prochain et n’a toujours pas allongé son bail avec l’équipe catalane. Messi devrait s’entretenir dans les prochains jours avec le nouveau dirigeant du FC Barcelone, Joan Laporta, afin d’évoquer son avenir. Un futur en Catalogne qui demeure incertain, alors que le PSG et Manchester City rêvent de mettre la main sur lui.

« Je pense qu’il sent que cette équipe va dans la bonne direction et que le futur est prometteur »