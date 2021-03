Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse menace en moins dans le dossier Lionel Messi !

Publié le 11 mars 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le FC Barcelone, Lionel Messi intéresserait fortement le PSG. Mais la Juventus Turin annonce de son côté ne pas être candidate à sa signature…

Lionel Messi et le FC Barcelone, c’est bientôt la fin ? ESPN a mercredi a annoncé mercredi soir que l’aventure de l’attaquant argentin avec son club de toujours devrait effectivement prendre fin à l’issue de la saison, et Messi aurait déjà prévu de ne pas prolonger son contrat. Mais où rebondira-t-il ? Le PSG et Manchester City tenteraient déjà de l’attirer libre, mais qu’en est-il de la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo ?

« Messi ? Une idée hautement improbable »