Mercato - Barcelone : Laporta a pris une décision retentissante pour Dembélé !

Publié le 11 mars 2021 à 11h00 par A.D.

Fraichement élu président du FC Barcelone, Joan Laporta compterait s'activer pour prolonger Ousmane Dembélé. Après Lionel Messi, le champion du monde français serait sa priorité.

Arrivé du Borussia Dortmund à l'été 2017, Ousmane Dembélé a vécu des débuts très difficiles au FC Barcelone. Victime de blessures à répétition, l'ailier français de 23 ans ne peut enchainer les grosses performances que depuis son retour de sa dernière rechute cette saison. Et alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin 2022, le Barça compterait oublier ces pépins physiques et miser sur Dembélé pour l'avenir.

Laporta veut garder Dembélé