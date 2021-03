Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça s’active pour Ousmane Dembélé !

Publié le 9 mars 2021 à 16h00 par H.G.

Alors qu’Ousmane Dembélé arrivera au terme de son contrat au FC Barcelone le 30 juin 2022, la direction du club catalan discuterait de longue date avec lui afin qu’il prolonge son bail.

Arrivé au FC Barcelone à l’été 2017 afin de prendre la succession de Neymar, Ousmane Dembélé a connu de premières saisons délicates en Catalogne, partagées entre blessures, polémiques extra-sportives et performances décevantes. Seulement voilà, l’ailier tricolore retrouve des couleurs depuis l’arrivée de Ronald Koeman et a enfin trouvé sa place dans l’équipe barcelonaise. Ainsi, après avoir longtemps cherché à s’en séparer, notamment à l’été 2019 dans le cadre du retour avorté de Neymar, le FC Barcelone souhaiterait désormais prolonger son contrat qui expirera le 30 juin 2022.

Les discussions auraient débuté avant la démission de Josep Maria Bartomeu