Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça tente de plomber un énorme dossier de Leonardo !

Publié le 11 mars 2021 à 9h45 par A.M.

En fin de contrat au Bayern Munich, David Alaba va quitter la Bavière cet été. Et alors que le PSG et le Real Madrid semblent tenir la corde, Joan Laporta, nouveau président du Barça, tente de relancer ce dossier.

Cet été, les joueurs en fin de contrat risque d'animer le mercato, à commencer par David Alaba. L'international autrichien a effectivement confirmé son intention de quitter le Bayern Munich à l'issue de son bail, le 30 juin prochain. Et plusieurs clubs sont à l'affût. Comme révélé en exclusivité par le10psort.com, le PSG fait partie des prétendants les plus actifs. Le Real Madrid, Chelsea ou encore Manchester City seraient également dans le coup, mais jusque-là, les prétentions salariales de David Alaba ralentissent ce dossier. Et Joan Laporta compte bien en profiter.

Laporta confiant pour Alaba