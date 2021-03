Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette terrible bombe lâchée sur l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 10 mars 2021 à 19h15 par T.M.

Le flou est total concernant l’avenir de Lionel Messi. Toutefois, il faudrait s’attendre à un énorme coup de tonnerre avec un futur départ de la star du FC Barcelone.

Il y a quelques jours, les socios du FC Barcelone ont élu Joan Laporta comme nouveau président. Et à peine nommé dans ses nouvelles fonctions, le patron blaugrana a immédiatement pris position pour l’avenir de Lionel Messi, faisant de la prolongation de l’Argentin une priorité. D’ici peu, les deux parties devraient se rencontrer pour discuter d’un nouveau contrat et la question sera de savoir si Laporta réussira à convaincre Messi de rester au Barça et parapher ce nouveau bail. Pour beaucoup, Joan Laporta semble le plus à même pour éviter la fuite de La Pulga. Mais cela pourrait finalement ne pas suffire…

Un départ assuré !