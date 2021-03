Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce retentissante d’Al-Khelaïfi sur Neymar et Kylian Mbappé !

Publié le 11 mars 2021 à 8h15 par G.d.S.S.

Désireux de fixer au plus vite l’avenir de Kylian Mbappé et de Neymar au PSG, le président Nasser Al-Khelaïfi a affiché un discours très rassurant sur ces deux cas mercredi soir après la qualification contre Barcelone.

Au terme d’une rencontre relativement pénible durant laquelle ils auront globalement subi le jeu du FC Barcelone, les joueurs du PSG ont néanmoins réussi à décrocher leur ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions (1-1 score final, victoire 4-1 au match aller). Et au terme du match, le président Nasser Al-Khelaïfi a été interrogé au micro de RMC Sport sur les deux dossiers chauds du moment au sein du PSG : les prolongations de contrat de Neymar et de Kylian Mbappé, engagés jusqu’en juin 2022 au Parc des Princes.

« Ils vont rester parisiens »