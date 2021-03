Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo offert sur un plateau à Leonardo ?

Publié le 11 mars 2021 à 7h45 par A.D.

Alors que la Juventus a été éliminée par Porto en huitième de finale de la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo pourrait prendre le large lors du prochain mercato estival. Et le feuilleton envoyant le Portugais au PSG pourrait bien repartir de plus belle.

Contre toute attente, la Juventus est tombée face à Porto en huitième de finale de la Ligue des Champions. Un résultat qui pourrait provoquer le départ de Cristiano Ronaldo. D'après les indiscrétions de Calciomercato.com , la star portugaise pourrait quitter la Juve dès la prochaine fenêtre de transferts. Et Jorge Mendes aurait déjà plusieurs pistes en tête pour l'avenir de Cristiano Ronaldo. En effet, l'agent de CR7 envisagerait de le proposer à Manchester United. Une destination que Cristiano Ronaldo retrouverait « volontiers » . Et en plus d'un retour chez les Red Devils , Jorge Mendes imaginerait bien son poulain signer au PSG.

Ronaldo bientôt proposé par Mendes au PSG ?